с чего всё началось

Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране. Об этом 23 февраля сообщает Agence France-Presse. Ранее сообщалось о том, что границы с Ираном закрыли Турция и Афганистан.

Музыка Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020» Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".

Здоровье Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.

Шоу-бизнес Ольга Орлова подтвердила новый роман Певица и телеведущая Ольга Орлова в последнее время активно намекает, что больше не одинока.

Общество Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.

Здоровье Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.

Наука Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Футбол В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".

Здоровье Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".

Здоровье Более 130 человек заразились коронавирусом в Италии Глава Национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли сообщил, что количество зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 132 человек.

Политика США планируют обратиться в ООН для возобновления санкций против Ирана Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев определятся с решением о направлении в ООН петиции с просьбой вновь наложить на Иран международные санкции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.

Политика Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.

Политика В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».