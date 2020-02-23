Общество
REGNUMПакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране. Об этом 23 февраля сообщает Agence France-Presse. Ранее сообщалось о том, что границы с Ираном закрыли Турция и Афганистан.
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с чего всё началось
Власти Турции закрыли границу с Ираном на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в исламской республике, сообщило в воскресенье, 23 февраля, турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.Известия08:52
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В Тегеране опровергли слухи о закрытии границы с Турцией в связи с эпидемией коронавируса
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Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову выписали из роддома через два дня после кесарева
Оксану Самойлову выписали из роддома через два дня после кесарева Оксану Самойлову выписали из роддома.
Общество
Грузия приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Грузия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за распространения каронавируса в этой стране.
Здоровье
Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля.
Экономика
Премьерский наказ: Мишустин объяснил, как правильно расходовать бюджет
Недопустимо много 1,1 трлн рублей неизрасходованных государственных средств за прошлый год — "недопустимо много", подчеркнул 20 февраля на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова подтвердила новый роман
Певица и телеведущая Ольга Орлова в последнее время активно намекает, что больше не одинока.
Общество
На Украине запрос «23 февраля» в Google вошел в тройку лидеров
Поисковый запрос со словами "23 февраля праздник" находится в тройке самых частых среди пользователей в поисковой системе Google на Украине.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Здоровье
Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты
Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций
Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Происшествия
Арестован подросток, закопавший в снегу «убитого» мальчика
Подростка арестовали на два месяца. По версии следствия, он избил и пытался задушить 11-летнего мальчика.
Футбол
В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Здоровье
Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Происшествия
В Москве личный водитель украл у шефа десять миллионов рублей
Личный водитель украл у бизнесмена в Москве десять миллионов рублей, сообщил РЕН ТВ.
Армия и оружие
Украина закупит три тысячи ракетных комплексов в 2020 году
Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около трёх тысяч ракетных комплексов и ракет к ним.
Здоровье
Более 130 человек заразились коронавирусом в Италии
Глава Национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли сообщил, что количество зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 132 человек.
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества.
Политика
США планируют обратиться в ООН для возобновления санкций против Ирана
Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев определятся с решением о направлении в ООН петиции с просьбой вновь наложить на Иран международные санкции, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Washington Free Beacon.
Технологии
В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью
Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети.
Политика
В Москве началось шествие КПРФ и «Левого фронта»
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.