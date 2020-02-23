Общество

РИА НовостиРИА НовостиТурция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
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Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

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Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

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Турция и Афганистан закрыли границу с Ираном из-за коронавируса

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RT на русском09:20

Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

ТАСС08:16

Турция закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса

Коммерсантъ08:38

Турция и Афганистан закрыли границу с Ираном из-за коронавируса

REGNUM08:50
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Армия и оружие

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Lenta.ru 07:08
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Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Коммерсантъ 09:19
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Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Lenta.ru 07:41
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Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

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На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google

На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
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Общество

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

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BFM.ru 08:21
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Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам

Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Российская газета 09:10
Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

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Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
РИА Новости 05:33
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37

Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
RT на русском 07:40
Общество

Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
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Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Rusvesna.su 07:59
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС 21 февраля в 23:53
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Ройселанн выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону, Юрлова — шестая

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Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

РИА Новости 04:30
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Логинов объяснил, почему снялся с масс-старта в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов объяснил свое решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
Матч ТВ 08:41
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Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Общество

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Lenta.ru 07:29
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:24
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РИА Новости вчера в 21:39
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Норицын будет уволен после окончания сезона

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
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Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством

Финальный матч футбольного международного турнира "Кубок Легенд" между сборными России и мира был прерван из-за спорного судейства.
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По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
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Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»

Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
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Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
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