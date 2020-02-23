Общество
РИА НовостиТурция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
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Армия и оружие
Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами.
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Общество
В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал
Спорт
Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам
Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".
Музыка
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Владимир Путин по случаю празднования Дня защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 37
Число пострадавших на востоке Турции в результате землетрясения возросло до 37, число погибших увеличилось до девяти.
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Политика
Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля
Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Биатлон
Логинов объяснил, почему снялся с масс-старта в Антхольце
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил свое решение отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Общество
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Биатлон
Норицын будет уволен после окончания сезона
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын будет уволен после окончания текущего сезона.
Футбол
Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством
Финальный матч футбольного международного турнира "Кубок Легенд" между сборными России и мира был прерван из-за спорного судейства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
По данным BBC, после отказа от королевских обязанностей супружеской паре будет запрещено пользоваться названием Sussex Royal.
Кино
Граждане Украины не оценили комедию о «героях АТО»
Кассовый сбор от проката украинской комедии об участниках карательной операции в Донбассе под названием «Наши котики» составил мене восьми миллионов гривен (21 млн рублей).
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.