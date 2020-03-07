Политика
КоммерсантъТурция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Как утверждают турецкие власти, запрет связан с опасностью этого маршрута.
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с чего всё началось
«Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— цитирует сообщение береговой охраны турецкий телеканал NTV.Коммерсантъ05:04
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Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
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В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
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В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
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В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
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Альфа-банк заблокировал карты россиян
Утром 7 марта некоторые клиенты Альфа-банка пожаловались на невозможность проведения операций по картам.
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National Interest назвал ракеты «Циркон» кошмаром для ВМС США
Каждый российский надводный корабль, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», является настоящим кошмаром, воплощение которого командование военно-морских сил США даже представить не может.
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Происшествия
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Гаджеты
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AnTuTu, напомним, теперь ежемесячно публикуют по два рейтинга самых мощных смартфонов.
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Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла
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Армия и оружие
Средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили беспилотники под Латакией
Происшествия
64 человека проверяют на коронавирус в Петербурге
В Санкт-Петербурге проверяют на коронавирус 64 человека, которые вернулись из других стран, сообщает «Петербургский дневник».
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Шесть новых случаев коронавируса выявлено в России
В России за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Общество
Холодные и снежные зимы могут покинуть Россию уже через 30 лет
Россию могут постоянно ждать подобные бесснежные зимы, как эта, уже через 30 лет.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Политика
Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Биатлон
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Футбол
Гвардиола: «Манчестер Сити» не хотел покупать Бруну Фернандеша
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о том, что "горожане" не хотели приобрести игрока "Манчестер Сити" Бруну Фернандеша, передает Goal.com.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.