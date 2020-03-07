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Как утверждают турецкие власти, запрет связан с опасностью этого маршрута.В источнике Оценить16Комментировать8С чего всё начиналось «Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— цитирует сообщение береговой охраны турецкий телеканал NTV. Коммерсантъ 05:04Подробнее о событии Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через Эгейское мореРБК 06:22СМИ: Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское мореТАСС 04:53Эрдоган закрыл беженцам морской путь в ЕвропуLenta.ru 05:08рекламаЕщё по темеТурция отправила спецназ, чтобы помешать выдворению из Греции беженцевЭрдоган рассказал Меркель о соглашении с Россией по ИдлибуТурция назвала лицемерным заявление ЕС по теме миграцииЭрдоган посетит Брюссель на фоне миграционного кризисаГреческие пограничники нашли женские парики на границе с ТурциейГлавноеВ России выявили четыре новых случая заражения коронавирусомМИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действийПутин поручил провести работу по реформам института гражданстваПервый пригородный поезд выехал из Керчи в АнапуПоявился отрывок песни Little Big для «Евровидения»Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентовМосква ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по 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