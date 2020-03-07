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Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Красная весна
  • Вести.Ru3:50
  • ТВ Центр2:07
  • Деловое.ТВ0:47
  • Мой Брянск0:41
  • Комсомольская правда1:00
  • Piter.tv0:45
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Как утверждают турецкие власти, запрет связан с опасностью этого маршрута.В источнике
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С чего всё начиналось
«Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— цитирует сообщение береговой охраны турецкий телеканал NTV.
Коммерсантъ 05:04
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Турция запретила беженцам переправляться в Евросоюз через Эгейское море

РБК 06:22
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СМИ: Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

ТАСС 04:53
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Эрдоган закрыл беженцам морской путь в Европу

Lenta.ru 05:08
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