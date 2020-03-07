Политика
КоммерсантъТурция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море
Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Как утверждают турецкие власти, запрет связан с опасностью этого маршрута.
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с чего всё началось
«Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— цитирует сообщение береговой охраны турецкий телеканал NTV.Коммерсантъ05:04
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Политика
США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке
Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.
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СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после «Мегзита»
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Единоборства
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Отсутствием эффективности и результативности объяснил кадровые перестановки в правительстве президент Украины Владимир Зеленский.
Энергетика
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Небольшая независимая российская студия ComonGames осенью 2016 года выпустила в Steam первый эпизод своего приключения Uncertain.
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Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Общество
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"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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