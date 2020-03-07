Политика

КоммерсантъКоммерсантъТурция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Как утверждают турецкие власти, запрет связан с опасностью этого маршрута.
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с чего всё началось
«Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— цитирует сообщение береговой охраны турецкий телеканал NTV
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