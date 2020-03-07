с чего всё началось

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией. Как утверждают турецкие власти, запрет связан с опасностью этого маршрута.

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Политика США начали отслеживать активность Кадырова на Ближнем Востоке Внимание американского Госдепартамента США на активность Кадырова в странах Ближнего Востока обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.

Политика СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

Общество Три человека в Липецкой области заразились коронавирусом После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.

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Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Политика Глава МИД Литвы призвал Евросоюз бойкотировать парад Победы в Москве Отказаться от поездки в Москву на празднование Дня Победы призвал политиков из стран Евросоюза министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 5 марта на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Загребе.

Спорт Карлссон выиграла марафон в Холменколлене, Непряева — пятая В норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира завершился женский классический марафон на 30 километров, в рамках которого победу одержала шведская лыжница Фрида Карлссон.

Единоборства Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по прозвищу Орел объяснил, зачем он пнул пояс американского бойца и своего соперника Тони Фергюсона на пресс-конференции перед боем с ним.