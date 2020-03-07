с чего всё началось

Береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Евросоюза (ЕС) через Эгейское море в связи с угрозой их безопасности. Об этом сообщил в субботу телеканал NTV, передает ТАСС.

Происшествия У жительницы Подмосковья предварительно подтвердился коронавирус Жительница Подмосковья, вернувшаяся из Швейцарии, у которой анализ на коронавирус предварительно дал положительный результат, госпитализирована вместе с родственниками, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.

Музыка В Сети появился фрагмент возможной песни Little Big для «Евровидения» Полина Храмова, пиар-менеджер петербургской группы Little Big, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение", прокомментировала ситуацию с появившимся в Сети отрывком из предположительно конкурсной композиции коллектива.

Общество Три жителя в Липецкой области заразились коронавирусом Как сообщает Telegram-канал «Липецкая область», созданный пресс-службой администрации Липецкой области, сегодня, 7 марта выявлены первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в Липецкой области.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.

Политика Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Армия и оружие Турция поможет Украине производить оружие против России Как напоминает консалтинговое агентство Defense Express, к настоящему времени Киев получил от Турции шесть оперативно-тактических многоцелевых беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Machine, а в конце 2019 года украинские специалисты завершили подготовку к эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующей техники.

Политика Депутатам не запретят иностранную недвижимость Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.

Политика Путин поручил провести миграционную реформу Президент России Владимир Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства.

Общество Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить "В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.

Общество Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Политика Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2» Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.