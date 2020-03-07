Политика

Взгляд.руВзгляд.руТурция запретила беженцам переправляться в Европу через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Евросоюза (ЕС) через Эгейское море в связи с угрозой их безопасности. Об этом сообщил в субботу телеканал NTV, передает ТАСС.
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«Нелегальным иммигрантам не разрешается пересекать Эгейское море из-за угрозы их безопасности»,— цитирует сообщение береговой охраны турецкий телеканал NTV
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