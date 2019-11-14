Происшествия
Взгляд.руТурция запретила выезд вдове основателя «Белых касок»
Власти Турции запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать страну до окончания расследования.
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Происшествия
Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже
Общество
«Аэрофлот» лишил владельца слишком толстого кота бонусов
Игры
Слух: релиз PC-версии Halo: Reach состоится уже 3 декабря
Скорее всего, Microsoft официально объявит дату релиза PC-версии Halo: Reach уже сегодня вечером на X019, но информация о дате выхода шутера "утекла" в сеть ещё до старта ивента - похоже, игра выйдет на ПК уже 3 декабря.
Футбол
Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas высказались по поводу ситуации с новой формой сборной России, передает Deutsche Welle.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Футбол
Возле стадиона «Ювентуса» появился оскорбляющий Балотелли баннер
Возде «Альянц Стэдиум» был вывешен баннер: «Марио, ты прав, ты африканец».
Политика
Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилии
Президент России Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС (Союз стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), где выступит на пленарном заседании.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с Джокером
Раньше все спрашивали про Джокера, теперь — про Олега Соколова.
Футбол
Сегодня состоятся очередные матчи отборочного цикла Чемпионата Европы по футболу 2020 года
Три матча состоится в группе H. Франция, которая набрала 19 очков скорее всего добавит еще три после матча с Молдовой.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Общество
Госдума предложила изменить процедуру раздела имущества супругов
В Государственную думу внесли законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе понятие общего имущества супругов.
Политика
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Музыка
Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге
Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Происшествия
Защита историка Соколова обжаловала решение о его аресте
Армия и оружие
ДНР: ВСУ разоружают радикалов у Петровского, иногда с боем
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Политика
Мужа депутата партии Зеленского задержали на Украине по запросу России
Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Здоровье
Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю!
Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.