Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руТурция запретила выезд вдове основателя «Белых касок»

Власти Турции запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать страну до окончания расследования.
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Вдове основателя «Белых касок» запретили выезд из Турции, пишут СМИ

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Сегодня состоятся очередные матчи отборочного цикла Чемпионата Европы по футболу 2020 года

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Неправительственная добровольческая организация, действующая в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками. Декларируемые цели деятельности - медицинская помощь населению и спасение мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий.
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