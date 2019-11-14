Власти Турции запретили Эмме Винберг, вдове одного из создателей организации «Белые каски» и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, покидать страну до окончания расследования.

Игры Слух: релиз PC-версии Halo: Reach состоится уже 3 декабря Скорее всего, Microsoft официально объявит дату релиза PC-версии Halo: Reach уже сегодня вечером на X019, но информация о дате выхода шутера "утекла" в сеть ещё до старта ивента - похоже, игра выйдет на ПК уже 3 декабря.

Политика Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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Музыка Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».

Политика В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.

Происшествия Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Здоровье Новый порядок медосвидетельствования: уже через неделю! Напомним, что на сегодняшний день исследование мочи и крови проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы заболеваний, которые связаны с приемом запрещенных препаратов (п. 6 Порядка медосвидетельствования, который утвержден 15 июня 2015 г.). Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования.