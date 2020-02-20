Армия и оружие

News.ruNews.ruТурция запросила у США ЗРК Patriot для противостояния России

Турция обратилась за помощью к США. Страна запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам в Идлибе. 20 февраля 2020 года поддерживаемые Турцией боевики попытались сбить российский Су-24 в небе над Сирией.
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Ранее Bloomberg
 со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы "наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами".
Газета.Ruвчера в 11:09

Подробнее о событии

Турция заявила, что США могут предоставить комплексы Patriot

РИА Новостивчера в 19:06

Министр обороны Турции не исключил поставки ЗРК Patriot в страну из США

РБКвчера в 15:46

Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot

ТАССвчера в 14:15

Минобороны Турции: ситуация в Идлибе не повлияет на планы Анкары по С-400

Коммерсантъвчера в 14:57

Турция начала переговоры с США по поставкам ЗРК Patriot

Известиявчера в 15:02

Анкара заявила, что хочет получить от США оружие для поддержки Турции в Идлибе

Интерфаксвчера в 13:54

Турция рассказала о возможной военной помощи от США из-за ситуации в Идлибе

Lenta.ruвчера в 13:41
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Политика

К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины

К массовым протестам против размещения граждан Украины, вернувшихся из Китая, могут быть причастны представители политических и деловых кругов страны, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 февраля в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 00:32
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Экономика

Силуанов: из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей

Как сообщил в своем интервью министр финансов Антон Силуанов, из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 02:30
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ленинградской области

Два человека погибли из-за ДТП в ночь на 21 февраля в Ленинградской области, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
РБК 02:12
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 01:40
Авто

КамАЗ показал беспилотный грузовик без кабины

«КАМАЗ» получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
Московский Комсомолец в Марий Эл 19 февраля в 05:29
Экономика

В России заявили о рекордном количестве брошенных поездов

В течение последних пяти лет количество брошенных на сети РЖД поездов в среднем по году не превышало 666 в сутки.
Говорит Москва 02:29
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости 01:35
Происшествия

Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей

Житель Белгорода, являясь физическим лицом, задолжал 14 миллиардов рублей.
РИА Новости 01:03
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:59
Транспорт

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru вчера в 06:21
Происшествия

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
РБК вчера в 17:27
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Хоккей

«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

РИА Новости вчера в 14:18
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru вчера в 13:14
Происшествия

Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой

Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
RT на русском вчера в 15:30
Армия и оружие

Самолеты ВКС России в Сирии атаковали турецкую бронетехнику

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил информацию о том, что самолеты Су-24 авиагруппы ВКС РФ нанесли удары по наступающим формированиям террористов.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Хоккей

Панарин: думал, что буду играть за «Чикаго» до конца карьеры

REGNUM вчера в 06:19
Происшествия

Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.
Известия 19 февраля в 09:42
Происшествия

По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант

По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Lenta.ru 02:03
Общество

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

Телеканал Санкт-Петербург 01:01
Происшествия

В Сочи задержан глава Хостинского района

Обязанности главы Хостинского района с сегодняшнего дня исполняет заместитель главы администрации Иван Савин, сообщает официальный сайт администрации Сочи.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
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