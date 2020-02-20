с чего всё началось

Турция обратилась за помощью к США. Страна запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам в Идлибе. 20 февраля 2020 года поддерживаемые Турцией боевики попытались сбить российский Су-24 в небе над Сирией.

Турция запросила у США ЗРК Patriot для противостояния России

Политика К провокациям в Новых Санжарах могут быть причастны политики — МВД Украины К массовым протестам против размещения граждан Украины, вернувшихся из Китая, могут быть причастны представители политических и деловых кругов страны, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 20 февраля в эфире телеканала «1+1».

Экономика Силуанов: из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей Как сообщил в своем интервью министр финансов Антон Силуанов, из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.

Экономика В России заявили о рекордном количестве брошенных поездов В течение последних пяти лет количество брошенных на сети РЖД поездов в среднем по году не превышало 666 в сутки.

Политика Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Происшествия Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Экономика Наценки аптек выросли впервые с 2016 года По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Происшествия У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.

Энергетика Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».

Происшествия Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.

Армия и оружие Самолеты ВКС России в Сирии атаковали турецкую бронетехнику Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил информацию о том, что самолеты Су-24 авиагруппы ВКС РФ нанесли удары по наступающим формированиям террористов.

Происшествия Бывший полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов, арестованный по обвинению в фальсификации улик по делу журналиста Ивана Голунова, признался, что подбросил ему наркотики.