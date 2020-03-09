Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами. Об этом сообщил в понедельник президент Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

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