Армия и оружие
ТАССТурция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами. Об этом сообщил в понедельник президент Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Общество
Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса
Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Экономика
Падение курса рубля замедлило темпы
Курс рубля продолжает падать по отношению в доллару и евро на фоне обвала цен на нефть.
Экономика
Цены на нефть этим вечером вновь стали падать
Обвал нефтяных цен произошел после выхода России из сделки с ОПЕК по сокращению добычи.
Политика
Прокурор по делу MH17 обвинил Россию в препятствовании расследованию
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе обвинил Россию в том, что она якобы препятствует расследованию дела о крушении MH17 на востоке Украины, не приведя при этом конкретных доказательств.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Культура
Лариса Голубкина отмечает юбилей
Шутит, что «юбилей будет, когда исполнится 100 лет», но с удовольствием отмечает 106-й выход на сцену в образе Ма-Муре в одноименном спектакле Театра Российской Армии.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Энергетика
Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
Футбол
«Сассуоло» разгромил «Брешию» благодаря дублю Капуто
В 26-м туре Серии А «Сассуоло» на своем поле разгромил «Брешию» со счетом 3:0.
Шоу-бизнес
Кэти Перри впервые вышла в свет после объявления о беременности
Знаменитость впервые появилась на публике после признания. На данный момент она находится в Австралии.
Теннис
Соревнования в Индиан-Уэллсе перенесены из-за коронавируса
Организаторы турнира в Индиан-Уэллсе сообщили о переносе соревнований из-за угрозы заражения коронавирусом.
Спорт
Олимпийский комитет Италии отменил все спортивные события до 3 апреля
Национальный олимпийский комитет Италии принял решение отметить все спортивные события в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Финансы
Мосбиржа повысила верхнюю ценовую границу доллара до 76,39 рубля
Московская биржа установила верхние ценовые границы доллара (76,3951 рубля) и евро (87,3131 рубля) на предстоящее во вторник открытие торгов.
Происшествия
В Чили из аэропорта украли более 15 миллионов долларов
Полиция Чили расследует ограбление в аэропорту Сантьяго, преступники похитили более 15 миллионов долларов.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Футбол
Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
Авто
Bentley пока не торопится с выпуском электрокаров
Не исключено, что первый электрокар Bentley может появится как результат работы придворного ателье Mulliner, выпущенный ограниченным тиражом.
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Польша на фоне распространения коронавируса ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
Политика
США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ
Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Шоу-бизнес
Тарзан изображал любовные утехи на сцене на глазах у Наташи Королевой
Как пишет сайт KP.RU больше всего публику шокировал момент, когда обнаженный Тарзан, прикрываясь небольшим куском белой ткани, имитировал любовные утехи с приглашенной из зала девушкой.
Футбол
«Спартак» проиграл на своем поле «Краснодару»
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Футбол
Появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
Бывший футболист сборной Бразилии, легендарный Роналдиньо продолжает отбывать наказание. Он сейчас сидит за решёткой в парагвайской тюрьме.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Авто
В Узбекистане подорожали местные автомобили
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.