Армия и оружие

ТАССТАССТурция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами. Об этом сообщил в понедельник президент Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Турция обратилась к НАТО за дополнительной помощью в Сирии

Эхо Москвы18:04

Турция попросила НАТО помочь в сирийском вопросе

Газета.Ru13:12

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь по Сирии

Коммерсантъ13:21

Турция запросила у НАТО военную помощь

Известия13:43

В НАТО призвали сохранить режим перемирия в Идлибе для защиты населения

ТАСС13:57

Столтенберг: уровень насилия в Идлибе пошел на спад

Московский Комсомолец13:54

Столтенберг поддержал диалог Турции и ЕС по беженцам

РИА Новости13:41
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Общество

Власти Италии ограничили передвижение по стране

Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Ведомости 17:54
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:35
Армия и оружие

США назвали условия для заключения нового договора СНВ

Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Lenta.ru 18:11
Экономика

Очереди к обменникам выстроились в Петербурге на фоне обвала курса

В Санкт-Петербурге местные жители выстроились в очередь к обменникам валюты из-за резкого изменения курса рубля.
Газета.Ru 14:49
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Авто

Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили

За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Красная весна вчера в 15:18
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общественное телевидение России 18:34
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru 15:40
Футбол

Букмекеры: «РБ Лейпциг» обыграет «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

10 марта «РБ Лейпциг» примет «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 04:57
Политика

США предупредят нарушителей санкций против Ирана

Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Красная весна 17:24
Футбол

Сергей Семак: «Зенит» весь матч пытался взломать оборону «Уфы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Уфы» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
Спорт-Экспресс 14:43
Экономика

Константин Ремчуков: Нефтяной маневр Москвы может помешать Трампу переизбраться

100 человек умерло почти только в одном регионе Италии. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор "Независимой газеты".
Независимая газета 15:17
Энергетика

Олег Шеин: «Нефть -31 доллар за баррель. Политические дельцы доигрались»

Итог: за три дня стоимость барреля рухнула с 50 до 31 доллара.
Пункт А 02:56
Общество

Прокурор по делу MH17 завершил свою речь в суде цитатой Солженицына

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении MH17 на востоке Украины в июле 2014 года, процитировав русского писателя Александра Солженицына.
РИА Новости 18:33
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv 13:44
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию не отменят из-за коронавируса

Газета.Ru 12:26
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста.
РИА Новости 18:41
Хоккей

Широков: «Авангард» вернет серию с «Салаватом» в Балашиху

Хоккеисты "Авангарда" знают, что могут вернуть серию плей-офф КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" в Балашиху, и сделают это, заявил форвард омского клуба Сергей Широков.
РИА Новости 14:13
Шоу-бизнес

В Омске бойфренд сделал предложение солистке группы Artik & Asti

Накануне, 8 марта, в Омске состоялся концерт группы Artik & Asti.
RuNews24.ru 07:02
Энергетика

Аналитики сочли краткосрочной ситуацию с рухнувшими ценами на нефть

Сильное снижение цен на нефть может носить краткосрочный характер, однако еще какое-то время нефтяные котировки будут очень чувствительными к ситуации с коронавирусом, спросу на нефть и изменению объема добычи ключевыми игроками, считают опрошенные РБК эксперты.
РБК 12:07
Энергетика

Каждый за себя: почему Россия начала ценовую войну на нефтяном рынке

Еще до провала сделки на фоне распространения коронавируса американские нефтегазовые компании начали беспокоиться из-за возможного падения спроса на нефть.
РБК 08:35
Футбол

Ростов — ЦСКА 3:2

Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
РИА Новости 08:16
Общество

Еще три человека заразились коронавирусом в Москве

По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Газета.Ru 08:04
Происшествия

В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса

Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 05:23
Общество

Польский блогер Голембевская высоко оценила жизнь в Москве с ребенком

Народные новости вчера в 22:42
Происшествия

Водородная станция горит на заводе в Петербурге

Газета.Ru 14:00
Спорт

В Италии остановили все спортивные турниры до 3 апреля

Национальный олимпийский комитет Италии сообщил на своем официальном сайте о том, что в стране остановлены все спортивные мероприятия до 3 апреля.
Газета.Ru 14:33
Футбол

Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, перевернувший матч со "Спартаком", заявил, что роль джокера в "Краснодаре" его не устраивает.
Газета.Ru 15:39
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
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