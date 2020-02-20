Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает US News со ссылкой на выступление турецкого министра обороны.
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с чего всё началось
Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы "наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами".Газета.Ru11:09
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Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.
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У звезды «Гарри Поттера» Джули Уолтерс обнаружили рак третьей стадии
Футбол
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Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
Политика
Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии
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Общество
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Ситуация с коронавирусом сказалось на спросе на продукцию Apple в Китае. Все ее магазины в Китае и многие магазины-партнеры были закрыты.
Футбол
Возобновились матчи футбольной Лиги Европы
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Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
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Муж Марии Погребняк раскритиковал ее новую стрижку
Футболист не оценил новый образ своей жены. Мария Погребняк нечасто экспериментирует со внешностью.