с чего всё началось

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом сообщает US News со ссылкой на выступление турецкого министра обороны.

В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

Экономика Силуанов допустил обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения Как отметил Силуанов, пока предложения по введению прогрессивной шкалы налогообложения в правительстве не обсуждаются, сообщает РБК.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Спорт Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.

Общество Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

Экономика Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.

Наука Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.

Политика Эксперты рассказали о страхах россиян в связи с уходом Путина Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).

Общество Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.

Общество В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра науки и технологий КНР Сюй Наньпин.