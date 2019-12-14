Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

с чего всё началось

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года.

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