Политика
РБКТурция запросила у США покупку Patriot
США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года.
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с чего всё началось
Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.РИА Новостивчера в 07:13
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Единоборства
Усман нокаутировал Ковингтона и защитил пояс чемпиона UFC
В номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американский боец смешанного стиля (MMA) в полусреднем весе Камару Усман сразился с соотечественником Колби Ковингтоном в главном бою.
Футбол
Определился соперник «Ливерпуля» в полуфинале клубного ЧМ
Общество
Граждане Украины лидируют по числу трудовых мигрантов в Финляндии
Первое место по количеству трудовых мигрантов в Финляндии заняли граждане Украины, второе — Эстонии.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
Политика
Путину показали «КамАЗ» будущего
Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Экономика
Силуанов высоко оценил реализацию национальных проектов в Татарстане
По данным Минфина региона, общий объем финансирования мероприятий в рамках реализации национальных проектов в Татарстане за 2019 год составляет 26,7 млрд, в том числе за счет средств федерального бюджета - 19 млрд рублей.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Здоровье
Кардиолог раскрыл секрет здорового сердца
Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Финансы
Набиуллина высказалась по поводу трат из ФНБ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор больше не видит серьезных рисков для макроэкономики со стороны инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше 7% ВВП.
Экономика
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
У Евросоюза появился новый повод для введения экономических санкций — в том числе против России.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от майонеза на Новый год
Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам не злоупотреблять на Новый год салатами с майонезом, а отдать предпочтение легким закускам и нежирным блюдам.
Общество
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору чая
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. При выборе чая важно обращать внимание на целостность упаковки и маркировку.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала
Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Футбол
Реал Сосьедад — Барселона 2:2
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Политика
В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "судьбоносный прорыв" по результатам состоявшегося в понедельник саммита в Париже не был достигнут.
Хоккей
Умер бывший хоккеист «Ак Барса» Владимир Цыплаков
Умер советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, в начале 2000-х годов выступавший за казанский «Ак Барс».
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Происшествия
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе
Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.