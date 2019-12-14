Политика

РБКРБКТурция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года.
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с чего всё началось

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости07:13

Подробнее о событии

Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России

News.ru10:57

Турция решила купить у США системы Patriot, альтернативные российским С-400

Росбалт07:49

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Коммерсантъ08:46

В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot

RT на русском07:56

Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot

Комсомольская правда09:27

Турция собралась купить у США систему ПРО Patriot

Взгляд.ру07:40

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

РИА Новости07:13
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 18:47, Ашберн
Происшествия

Подросток погиб в результате игры с пистолетом на юго-западе Москвы

Девятиклассник погиб на юго-западе Москвы в результате выстрела из боевого пистолета, принадлежащего его отцу.
ТАСС 16:04
Политика

США восстанавливают санкции в отношении объекта в Фордо в Иране

Соединенные Штаты восстанавливают свои односторонние рестрикции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.
ТАСС 16:03
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Кинотеатр удалил серию о постапокалиптических беспорядках в России, в которой по сюжету силовики расстреливают мирных жителей.
Lenta.ru 16:59
Общество

В МИД России предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи

RT на русском 15:55
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Известия 17:00
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Общество

В России обнаружен новый вид кражи персональных данных

В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
RT на русском 17:49
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Экономика

Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям

Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Российская газета 08:38
Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
РИА Новости 09:55
Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
Общество

Украинцы обошли эстонцев на рынке труда Финляндии

Изменение тенденций на рынке труда финские эксперты объясняют тем, что в Эстонии выросла средняя зарплата и местных работникам становится все менее выгодным работать в Финляндии, учитывая дороговизну местной жизни.
Sputnik Эстония 09:15
Хоккей

В Белоруссии умер хоккеист Владимир Цыплаков

В Белоруссии умер известный хоккеист Владимир Цыплаков.
РЕН ТВ 16:36
Общество

«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки

Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Известия 13:49
Кино

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»

Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Экспресс газета вчера в 15:49
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
3DNews 16:40
Общество

40 тысяч человек вышли на протест в Риме

Несколько десятков тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии "Лига Севера", министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.
Газета.Ru 17:48
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

РБК 17:14
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° 01:56
Политика

Анонсировано заявление США по Афганистану

В конце ноября президент США Дональд Трамп приехал в Афганистан с необъявленным визитом.
Lenta.ru 18:05
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте

«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Спорт-Экспресс 15:55
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Политика

Страны АЛБА осудили внешнюю политику США в Латинской Америке

Государства — участники Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) осудили внешнюю политику США в латиноамериканском регионе и заявили, что именно она является причиной региональной нестабильности.
Политика Сегодня 18:07
Общество

РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РИА Новости 05:55
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 01:12
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение «Умки»

Говорит Москва 11:57
Технологии

Amazon распродала Echo

Все запасы устройств с установленным голосовым помощником Alexa были распроданы за две недели до Рождества.
Компания вчера в 07:11
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Известия вчера в 13:24
Технологии

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G

Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
CNews 12 декабря в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
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