Политика

РБКРБКТурция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года.
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с чего всё началось

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости07:13

Подробнее о событии

Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России

News.ru10:57

Турция собралась купить у США систему ПРО Patriot

Взгляд.ру07:40

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Коммерсантъ08:46

В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot

RT на русском07:56

Турция решила купить у США системы Patriot, альтернативные российским С-400

Росбалт07:49

Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot

Комсомольская правда09:27

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

РИА Новости07:13
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На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
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