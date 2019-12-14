Политика
РБКТурция запросила у США покупку Patriot
США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.РИА Новости07:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Футбол
ЦСКА сообщил о смерти олимпийского чемпиона 1956 года Юрия Беляева
Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Политика
Песков назвал Россию «островком стабильности»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
Наука
Энтомологи определили любимый цвет мухи цеце
Наука
В Китае учёные скрестили поросят с обезьянами
Учёные из Китая сумели добиться рождения поросят, имеющих гены обезьяны.
Политика
С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину
Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США
Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Политика
В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса
Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Политика
Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря
Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
Футбол
Тухель: Мбаппе любит показывать своё разочарование
Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него.
Политика
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
Политика
«Покорную» Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой
По мнению автора статьи Марко Майера, новые штрафные меры Вашингтона против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, демонстрируют, «насколько эгоистична внешняя политика США».
Хоккей
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом»
«Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три игры.
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Происшествия
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Армия и оружие
Новая ракета США угрожает российским C-400
На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Футбол
Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Культура
Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон
Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.