Политика

РБКРБКТурция запросила у США покупку Patriot

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года.
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с чего всё началось

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости07:13

Подробнее о событии

Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России

News.ru10:57

Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot

Комсомольская правда09:27

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

РИА Новости07:13

В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot

RT на русском07:56

Турция решила купить у США системы Patriot, альтернативные российским С-400

Росбалт07:49

Турция собралась купить у США систему ПРО Patriot

Взгляд.ру07:40

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Коммерсантъ08:46
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Футбол

ЦСКА сообщил о смерти олимпийского чемпиона 1956 года Юрия Беляева

Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.
Матч ТВ 11:44
Политика

Песков назвал Россию «островком стабильности»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности».
RT на русском 15:17
Наука

Энтомологи определили любимый цвет мухи цеце

Pravda.Ru вчера в 15:40
Наука

В Китае учёные скрестили поросят с обезьянами

Учёные из Китая сумели добиться рождения поросят, имеющих гены обезьяны.
Discover24 05:17
Политика

С 2020 года Россия прекращает транзит газа через Украину

Россия перестанет осуществлять транзит газа через Украину с 2020 года.
Piter.tv 04:35
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru 19:52
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ вчера в 01:12
Политика

Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
РЕН ТВ 00:18
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Спорт

Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru вчера в 05:24
Политика

В Боливии выпишут ордер на арест Моралеса

Ордер на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса будет выписан в ближайшие дни, заявила журналистам в субботу и.о. главы страны Жанин Аньес.
Известия 21:04
Политика

Состав правительства Иркутской области определят до 20 декабря

Правительство региона продолжает исполнять свои обязанности.
ИА Альтаир 02:01
Футбол

Тухель: Мбаппе любит показывать своё разочарование

Тухель хотел объяснить своё решение Мбаппе, но футболист даже не посмотрел на него.
Чемпионат 17:24
Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас, обратившись к Соединенным Штатам заявил, что его страна выступает против иностранного вмешательства.
HotGeo вчера в 14:05
Политика

«Покорную» Европу призвали распрощаться с «эгоистичной» Америкой

По мнению автора статьи Марко Майера, новые штрафные меры Вашингтона против европейских компаний, которые принимают участие в строительстве российского газопровода, демонстрируют, «насколько эгоистична внешняя политика США».
Взгляд.ру 18:03
Хоккей

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Анахаймом»

«Рейнджерс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три игры.
Чемпионат 19:00
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Происшествия

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 00:42
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Армия и оружие

Новая ракета США угрожает российским C-400

На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Газета.Ru 20:31
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости вчера в 05:15
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета 18:24
Гаджеты

Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
3DNews 16:40
Музыка

Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню

Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
РИА Новости 06:38
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости 16:31
Футбол

Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил о недовольстве руководства "Газпрома" действующим главным тренером петербургского "Зенита" Сергеем Семаком.
Газета.Ru 13:19
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru вчера в 09:56
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