Политика
РИА НовостиТурция запросила у США покупку системы ПРО Patriot
Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
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с чего всё началось
Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.РИА Новости07:13
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Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Политика
Песков назвал Россию островком стабильности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Спорт
Призер ОИ-2004 призвал WADA допустить чистых спортсменов
Призер олимпийских игр 2004 года в Афинах в фехтовании на саблях Алексей Якименко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустить до международных соревнований российских чистых спортсменов.
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Общество
Facebook запустит на Украине программу против дезинформации
Программу против дезинформации запустит социальная сеть Facebook на Украине.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Общество
Недвижимость Тельмана Исмаилова выставили на торги по банкротству
На торги по банкротству выставили квартира и земельный участок бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова на общую сумму около 115 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Футбол
АЕК победил «Ксанти» в первом матче под руководством Массимо Карреры
Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера начал карьеру в АЕКе с победы над "Ксанти" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу.
Происшествия
Строитель погиб в аэропорту Уфы при падении с высоты
Строитель погиб при падении с третьего этажа строящегося здания аэропорта Уфы.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Музыка
Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет
Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Футбол
«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге
«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Общество
МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи
На крупнейшем острове Фиджи, расположенном в группе Вити-Леву в Тихом океане, вспыхнула эпидемия кори. Она затронула юг острова Вити-Леву.
Финансы
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.