Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

с чего всё началось

Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

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