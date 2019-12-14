Политика

РИА НовостиРИА НовостиТурция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
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с чего всё началось

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Турция предложила США продать Анкаре системы ПРО Patriot, ждет ответа, заявил в субботу на Дохийском форуме в Катаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
РИА Новости07:13

Подробнее о событии

Турция присматривается к Patriot из-за слабой экономики России

News.ru10:57

Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot

Комсомольская правда09:27

Турция решила купить у США системы Patriot, альтернативные российским С-400

Росбалт07:49

В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot

RT на русском07:56

Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot

Коммерсантъ08:46

Турция собралась купить у США систему ПРО Patriot

Взгляд.ру07:40

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

РИА Новости07:13
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Политика

В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

РИА Новости 09:55
Фигурное катание

Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Газета.Ru 14:23
Политика

Песков назвал Россию островком стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2019 году страна стала сильнее.
Lenta.ru 14:19
Политика

В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
РИА Новости 13:35
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Единоборства

Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге

Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
RT на русском 14:12
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС 12:21
Политика

Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
РБК 12:08
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 11:07
Спорт

Призер ОИ-2004 призвал WADA допустить чистых спортсменов

Призер олимпийских игр 2004 года в Афинах в фехтовании на саблях Алексей Якименко призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допустить до международных соревнований российских чистых спортсменов.
Газета.Ru 15:20
Происшествия

В Башкирии произошёл пожар на складе

«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
RT на русском 13:19
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
Общество

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Программу против дезинформации запустит социальная сеть Facebook на Украине.
РЕН ТВ 14:24
Общество

Украинские министры попросили повысить им зарплату

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
РИА Новости 13:57
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Общество

Недвижимость Тельмана Исмаилова выставили на торги по банкротству

На торги по банкротству выставили квартира и земельный участок бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова на общую сумму около 115 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Москва 24 12:40
Футбол

АЕК победил «Ксанти» в первом матче под руководством Массимо Карреры

Экс-тренер московского "Спартака" Массимо Каррера начал карьеру в АЕКе с победы над "Ксанти" в матче 14-го тура чемпионата Греции по футболу.
РИА Новости 15:23
Происшествия

Строитель погиб в аэропорту Уфы при падении с высоты

Строитель погиб при падении с третьего этажа строящегося здания аэропорта Уфы.
РБК 15:10
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru 14:09
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости 14:24
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции

РИА Новости 06:02
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы на YouTube за десять лет

Mossovetinfo.ru – Названа десятка самых популярных видеороликов по количеству просмотров на видеохостинге YouTube с 2010 до конца 2019 года, сообщает Forbes.
Моссовет 07:48
Общество

Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Газета.Ru 06:57
Футбол

«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и поднялся на первое место в Бундеслиге

«Лейпциг» одержал разгромную победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.
RT на русском 15:28
Политика

Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина

Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Алтапресс 07:39
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Общество

МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи

На крупнейшем острове Фиджи, расположенном в группе Вити-Леву в Тихом океане, вспыхнула эпидемия кори. Она затронула юг острова Вити-Леву.
Коммерсантъ 14:48
Финансы

Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году

На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Известия 13:33
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