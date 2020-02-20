Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvТурция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России. Американские ЗРК смогут "наказать" подразделения Башара Асада.
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Ранее Bloomberg
 со ссылкой на источник в Анкаре писал, что турецкая сторона попросила противоракетное оборудование у США, чтобы "наказывать любую дальнейшую атаку сирийских войск, поддерживаемых российскими воздушными силами".
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

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