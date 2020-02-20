с чего всё началось

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России. Американские ЗРК смогут "наказать" подразделения Башара Асада.

Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.

Армия и оружие Минобороны намеревается купить несколько десятков Су-34 Будущим летом Минобороны РФ намерено подписать контракт на поставку некоторого количества истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Единоборства Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.

Общество Пенсионеры силовых ведомств могут получать вторую пенсию Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств и продолжающие работать в гражданских учреждениях, имеют право на получение второй пенсии по линии Пенсионного фонда.

Наука Западная диета нарушает функции мозга Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Royal Society Open Science, так называемая «западная диета» неминуемо ведёт к нарушениям работы мозга, таким как память, мышление, в связи с неправильной работой гиппокама.

Политика США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» Соединенные Штаты во вторник ввели санкции против компании Rosneft Trading и ее главы Дидье Касимиро.

Армия и оружие Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.

Общество Следует поднять уровень приличия, а не пенсии: о жалобах звёзд Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса в России не жаловаться на маленькие пенсии.

Технологии IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.