Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе

Анкара, 12 марта 2020, 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
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