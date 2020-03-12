Анкара, 12 марта 2020, 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.

В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе

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