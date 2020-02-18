Власти Турции не ведут речи о военном вмешательстве НАТО в конфликт в сирийском Идлибе. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По словам представителя турецкого президента, Анкара не осталась удовлетворена в полной мере итогом переговоров с Москвой.

Турция заявила, что не нуждается в помощи НАТО в Идлибе

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Общество Якубович назвал размер своей пенсии Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.

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Общество ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.

Общество В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.

Общество Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России "На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".

Спорт Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.

Энергетика Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ «Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.

Происшествия Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100 В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Здоровье Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.