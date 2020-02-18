Армия и оружие

ФАНФАНТурция заявила, что не нуждается в помощи НАТО в Идлибе

Власти Турции не ведут речи о военном вмешательстве НАТО в конфликт в сирийском Идлибе. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По словам представителя турецкого президента, Анкара не осталась удовлетворена в полной мере итогом переговоров с Москвой.
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Турция не намерена просить НАТО о военном вмешательстве в Сирии

RT на русскомвчера в 12:45

Анкара отказалась от помощи НАТО в конфликте в Идлибе

Взгляд.рувчера в 12:25

Турция не планирует просить НАТО о вмешательстве в ситуацию в Сирии

REGNUMвчера в 13:34

Турция не планирует военное вмешательство НАТО в военный конфликт в Сирии

Народные новостивчера в 12:37

Турция не собирается просить НАТО вмешаться в конфликт в Идлибе

Красная веснавчера в 14:27

Турция заявила, что не нуждается в помощи НАТО в Идлибе

ФАНвчера в 15:53
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Здоровье

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
ФАН вчера в 00:51
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Южно-Сахалинск хотят объединить с Корсаковом и Анивой

АСТВ вчера в 20:39
Армия и оружие

ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве.
РБК вчера в 20:16
Футбол

Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании

Росбалт 16 февраля в 16:40
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Деловое.ТВ вчера в 07:22
Армия и оружие

Украина может свернуть свои ракетные программы

Российская газета вчера в 09:20
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru вчера в 09:04
Общество

ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона

Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:14
Футбол

Британский футболист-гей посмертно войдёт в Зал славы

Чемпионат 02:02
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Shraibikus News 02:03
Происшествия

В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:33
Игры

В Steam обнаружили бесплатный игровой лаунчер, который продают за $100

В Steam появилась страница игрового лаунчера Playnite, его продают за $100 (₽1 659 в России).
CyberSport.ru вчера в 22:15
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Общество

В Роскачестве дали рекомендации, как не стать жертвой кибермошенников

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как научиться распознавать уловки кибермошенников, сообщается на сайте организации.
REGNUM 01:09
Кино

Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных

Вечерний курьер 17 февраля в 06:22
Авто

Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах

Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Shraibikus News вчера в 07:37
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Берг рассказал о ссоре в «Лефортово» с сокамерником из-за Бузовой

РИА Новости 01:52
Политика

В думе Екатеринбурга одобрили смену главы комиссии

В комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Об этом сообщает интернет-газета Znak.
REGNUM 01:24
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Гаджеты

Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене

Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Газета DAILY вчера в 13:59
Энергетика

Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ

«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Украина.ру 02:32
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 14:50
Здоровье

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
РИА Новости вчера в 06:08
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
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