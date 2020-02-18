Армия и оружие
ФАНТурция заявила, что не нуждается в помощи НАТО в Идлибе
Власти Турции не ведут речи о военном вмешательстве НАТО в конфликт в сирийском Идлибе. Об этом заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По словам представителя турецкого президента, Анкара не осталась удовлетворена в полной мере итогом переговоров с Москвой.
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Турция не планирует военное вмешательство НАТО в военный конфликт в Сирии
Народные новостивчера в 12:37
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Здоровье
В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста Юрия Дудя повысил интерес россиян к обследованию на ВИЧ, заявил глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Вадим Покровский.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Общество
Южно-Сахалинск хотят объединить с Корсаковом и Анивой
Армия и оружие
ПНС Ливии прекратило переговоры в Женеве после обстрела Триполи
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке своего участия в переговорах по военным вопросам в Женеве.
Футбол
Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Армия и оружие
Украина может свернуть свои ракетные программы
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Общество
ЕС потребовал от Британии вернуть сокровища Парфенона
Правительство входящей в Евросоюз Греции считает, что выход Великобритании из ЕС даст возможность вернуть в страну мрамор Элгина – скульптуры, вывезенные из Парфенона в XIX веке, сообщили СМИ.
Футбол
Британский футболист-гей посмертно войдёт в Зал славы
Общество
В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию
В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Происшествия
В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Игры
В Steam обнаружили бесплатный игровой лаунчер, который продают за $100
В Steam появилась страница игрового лаунчера Playnite, его продают за $100 (₽1 659 в России).
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Общество
В Роскачестве дали рекомендации, как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты Роскачества дали рекомендации, как научиться распознавать уловки кибермошенников, сообщается на сайте организации.
Кино
Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных
Авто
Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Политика
В думе Екатеринбурга одобрили смену главы комиссии
В комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Об этом сообщает интернет-газета Znak.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Гаджеты
Лидеры продаж Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro существенно упали в цене
Снижение цен наблюдается уже несколько месяцев подряд и недавно аппараты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, стали предлагаться по цене еще меньше, чем ранее.
Энергетика
Киев согласился поставлять нефть белорусским НПЗ
«Если будет заявка на транзит нефти по [нефтепроводу] "Одесса-Броды", мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре», — отметил посол.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.