Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция заявила о гибели 76 сирийских солдат

Турция обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает NTV. «76 боевиков режима [президента Сирии Башара Асада] были нейтрализованы», — заявил он.
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Турция сообщила о ликвидации 76 сирийских военных в Идлибе

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«Владимир путин неоднократно рассказывал Эрдогану о текущем положении дел в Крыму», – сообщил Дмитрий Песков.
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