Армия и оружие
Lenta.ruТурция заявила о гибели 76 сирийских солдат
Турция обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает NTV. «76 боевиков режима [президента Сирии Башара Асада] были нейтрализованы», — заявил он.
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Армия и оружие
Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
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«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.
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Цена нефти Brent упала ниже $55
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 2,8% - до $54,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
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На создание устройства, которое предотвращает утечку газа и нефти, ученых вдохновили летучие мыши
Ежегодные утечки нефти и газа являются серьезной проблемой, которая приводит к авариям, наносит вред окружающей среде и обходится в миллионы долларов.
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Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
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Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
Армия и оружие
Эрдоган: граждане Турции погибли при атаке армии САР в Идлибе
Армия Дамаска нанесла удар с воздуха по Идлибу, в результате чего погибли пятеро турецких военных и трое гражданских, отметил Эрдоган.
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Эрдоган: Турция не признает Крым территорией России
«Владимир путин неоднократно рассказывал Эрдогану о текущем положении дел в Крыму», – сообщил Дмитрий Песков.
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Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
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Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
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Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Общество
Мэрия Петербурга заявила, что не знает, кто сносил СКК «Петербургский»
Власти Санкт-Петербурга не получали уведомления о начале демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» и не знают, кто занимался этими работами.
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Знаменитый канадский хоккеист Марсель Дионн сделал прогноз, сколько голов за карьеру забьет нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России.
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На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
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Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 414
Число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй, увеличилось 3 февраля до 13522, жертвами вызванного им заболевания стали 414 человек.
Здоровье
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