Число погибших военных Турции при ударе в сирийском Идлибе увеличилось до 22, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе

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