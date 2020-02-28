Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе

Число погибших военных Турции при ударе в сирийском Идлибе увеличилось до 22, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
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