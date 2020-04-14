Турция готова закупить американские системы противоракетной обороны на определенных условиях, но позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.

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