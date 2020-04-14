Турция готова закупить американские системы противоракетной обороны на определенных условиях, но позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

с чего всё началось

Чавушоглу отметил, что Анкаре нужны системы ПРО для защиты своего народа. Угрозу ракетного удара он назвал «вполне реальной». Также глава МИД Турции заявил, что решение закупить российские системы С-400 стало результатом 10 лет безрезультатных переговоров с США.

Турция заявила о готовности купить американские системы ПРО

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