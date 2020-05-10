Власти Турции заявили о готовности нанести удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в случае, если их турецкие дипломатические миссии в Ливии подвергнутся опасности. Заявление опубликовал МИД страны.

с чего всё началось

Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

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