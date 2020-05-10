Армия и оружие
RT на русскомТурция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара
Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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с чего всё началось
Власти Турции заявили о готовности нанести удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в случае, если их турецкие дипломатические миссии в Ливии подвергнутся опасности. Заявление опубликовал МИД страны.ФАН13:03
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Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
Общество
В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах
Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM 19:38
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
Политика
В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400
RT на русском 08 мая в 04:28
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Здоровье
В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах
Желая улучшить нацию, идеологи Третьего рейха отправили на смерть десятки тысяч пациентов с психиатрическими расстройствами.
Lenta.ru 17:01
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Футбол
Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.
Чемпионат 16:39
Авто
Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 00:09
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Общество
Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая
Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
RT на русском 01:00
Общество
В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения
Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.
Известия 19:19
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru 09:47
Общество
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Для российских бронемашин создали новую сталь
Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
Общество
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Общество
Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Политика
Климкин отказал России в праве отмечать день Победы
Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
Космос
Физик рассказал о перспективе «отключения» Солнца и климате на Земле
С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле.
OAnews 16:41
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34