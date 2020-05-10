Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомТурция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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с чего всё началось

Турция заявила о готовности атаковать ЛНА

Власти Турции заявили о готовности нанести удары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) в случае, если их турецкие дипломатические миссии в Ливии подвергнутся опасности. Заявление опубликовал МИД страны.
ФАН13:03

Подробнее о событии

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

РБК12:50

Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

RT на русском12:00

Турция сообщила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара в Ливии

Газета.Ru11:22

Турция заявила о готовности открывать ответный огонь по армии Хафтара в Ливии

ТАСС11:09

Турция пригрозила ливийской армии ответным огнем в случае нападений на дипмиссии

Известия11:03

Турция пригрозила военным ответом в случае обстрелов посольства в Ливии

РИА Новости11:00

Турция пообещала военный ответ в случае нападения на свои дипмиссии в Ливии

News.ru11:40
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Происшествия

Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти

RT на русском 18:26
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
1K
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости 18:07
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Общество

В Минздраве России призвали не экономить на выплатах врачам в регионах

Москва, 11 мая 2020, 02:38 — REGNUM Властям в регионах и главврачам следует соблюдать установленные правительством России требования по выплате стимулирующих надбавок медперсоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, заявила 10 мая журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
REGNUM 19:38
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
209
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
1,1K
Политика

Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
4K
Политика

В Турции заявили о частичном введении в эксплуатацию систем С-400

RT на русском 08 мая в 04:28
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Экономика

Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° 20:42
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Здоровье

В Третьем рейхе пытались улучшить нацию, уничтожая душевнобольных. Их травили газом и жгли в печах

Желая улучшить нацию, идеологи Третьего рейха отправили на смерть десятки тысяч пациентов с психиатрическими расстройствами.
Lenta.ru 17:01
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Футбол

Фернандиньо: хочу приехать в Донецк, но из-за войны это невозможно

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо, ранее выступавший за «Шахтёр», рассказал, что он хотел приехать бы в Донецк, чтобы отметить 10-летие победы в Кубке УЕФА.
Чемпионат 16:39
Авто

Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite

До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили 00:09
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Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
339
Общество

«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Коммерсантъ 09:25
1,5K
Общество

Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая

Режим самоизоляции продлён в Бурятии до 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
RT на русском 01:00
29
Общество

В Чехии смягчают действующие из-за COVID-19 социальные ограничения

Очередной этап снятия социальных ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, начинается в Чехии с понедельника, 11 мая.
Известия 19:19
Автоспорт

Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault

Autosport.com.ru 09:47
Общество

Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США

В ответ, как утверждают СМИ, Китай — второй крупнейший держатель госдолга США — планирует выбросить на рынок существенный объем трежерис.
РИА Новости 01:00
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Армия и оружие

Для российских бронемашин создали новую сталь

Отмечается, что новая сталь может использоваться в лёгкой колёсной бронетехнике военно-промышленного комплекса, в защитных укреплениях, а также в гражданских бронемашинах.
Популярная механика 04:21
Общество

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
36
Общество

Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад

Общественное телевидение России вчера в 14:04
1
Общество

Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
4
Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
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Политика

Климкин отказал России в праве отмечать день Победы

Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
РИА Новости 21:03
2
Космос

Физик рассказал о перспективе «отключения» Солнца и климате на Земле

С Солнцем произойдут сильные измерения спустя миллиарды лет, время от времени у светила наблюдаются перепады активности, что влияет на жизнь на Земле.
OAnews 16:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о случайной атаке иранским эсминцем своего корабля

Известия 20:20
2
Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность.
РБК 08:34
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