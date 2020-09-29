Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе
Во вторник, 29 сентября, МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе. «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», - сказал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.В источнике
Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо.
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Анкара поддержит Баку как за столом переговоров, так и на поле боя - МИД Турции
Sputnik Азербайджан07:31