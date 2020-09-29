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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе

Во вторник, 29 сентября, МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе. «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», - сказал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.В источнике
Мевлют Чавушоглутурецкий политик
Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо.
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Sputnik Азербайджан

Анкара поддержит Баку как за столом переговоров, так и на поле боя - МИД Турции

Sputnik Азербайджан07:31
Царьград

Турция «готова»: Анкара раскрыла последние карты с Карабахом

Царьград06:29
РИА Новости

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

РИА Новости06:44
RT на русском

Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан

RT на русском06:44
Комсомольская правда

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе

Комсомольская правда06:38
ТАСС

В Турции заявили, что готовы поддержать Азербайджан за столом переговоров и на поле боя

ТАСС06:35
Газета.Ru

Турция готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя

Газета.Ru06:50

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Ведомости09:56
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русскомвчера в 14:51
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Военные Карабаха зафиксировали в своем воздушном пространстве F-16

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Аргументы и Факты15:51
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МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

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РИА Новости14:45
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Какие законы вступают в силу в октябре

C 1 октября вступает в силу новый закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации: потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды и исполнителей общественно полезных услуг.
Газета.Ru12:38
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Politico: Вашингтон пытается подтолкнуть Москву к продлению СНВ-3

Как отметили собеседники издания, таким образом администрация Трампа хочет подчеркнуть серьёзность своих намерений добиться от Москвы продления СНВ-3 до 3 ноября (даты, когда в США должны состояться выборы президента страны) и на условиях Вашингтона.
REGNUM07:27