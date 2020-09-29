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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе

Во вторник, 29 сентября, МИД Турции выразил желание и готовность поддержать Азербайджан в вооруженном конфликте против Армении в Нагорном Карабахе. «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», - сказал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.В источнике
Мевлют Чавушоглутурецкий политик
Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо.
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Sputnik Азербайджан

Анкара поддержит Баку как за столом переговоров, так и на поле боя - МИД Турции

Sputnik Азербайджан07:31
Газета.Ru

Турция готова поддержать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя

Газета.Ru06:50
ТАСС

В Турции заявили, что готовы поддержать Азербайджан за столом переговоров и на поле боя

ТАСС06:35
RT на русском

Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан

RT на русском06:44
Комсомольская правда

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан в Нагорном Карабахе

Комсомольская правда06:38
РИА Новости

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

РИА Новости06:44
Царьград

Турция «готова»: Анкара раскрыла последние карты с Карабахом

Царьград06:29

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РИА Новости12:23

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РИА Новостивчера в 14:03
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РИА Новости08:53
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