Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан
Министр иностранных дел указал на заинтересованность Турции в решении вопроса с Нагорным Карабахом «коренным образом». По словам главы ведомства, мировое сообщество совершает ошибку, когда ставит Армению и Азербайджан в этом конфликте на равные позиции.В источнике
Мы всему миру говорим: Азербайджан и Армения – это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо.
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Анкара поддержит Баку как за столом переговоров, так и на поле боя - МИД Турции
Sputnik Азербайджан07:31