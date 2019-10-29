Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган. Также президент рассказал, что совместное патрулирование российских и турецких военных начнется с 1 ноября, пишет агентство "Интерфакс".

Турция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии

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