Армия и оружие

Вести.RuВести.RuТурция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии

Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган. Также президент рассказал, что совместное патрулирование российских и турецких военных начнется с 1 ноября, пишет агентство "Интерфакс".
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эрдоган анонсировал совместное с Россией патрулирование в Сирии

RT на русском07:35

Эрдоган анонсировал патрулирование российских и турецких военных в Сирии

Говорит Москва07:27

Турция сохраняет за собой право начать еще одну операцию против курдских сил

ТАСС07:13

Эрдоган заявил о готовности расширить зону безопасности в Сирии

Взгляд.ру06:40

Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии

РИА Новости07:03

Эрдоган не исключил новой операции против курдских боевиков в Сирии, если те не покинут границу

Народные новости07:45

«Экономический кризис, политические вызовы — основные факторы наступления Эрдогана в Сирии»

Московский Комсомолец Турциявчера в 11:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
Общество

Медведев поручил силовикам придумать, как защитить бизнес от них самих

Как пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости», информация об этом содержится в одном из поручений по ускорению роста экономики, которые 29 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Деловой квартал (Екатеринбург) 05:05
Культура

RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
Футбол

Шюррле может завершить карьеру в конце сезона

Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
Евро-футбол.ру 06:20
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Авто

Появились характеристики нового кросса Changan CS55 для рынка РФ

Pnzdrive вчера в 09:58
Общество

Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Lenta.ru 06:18
Политика

В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:58
Космос

В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс

Известия 28 октября в 04:43
Происшествия

В Уфе нашли машину пропавшего с двумя детьми мужчины

РБК вчера в 04:10
Авто

В России отзывают более 700 автомобилей Skoda Rapid

Компания Skoda из-за неработающей системы ЭРА-ГЛОНАСС отзывает в России 718 автомобилей Skoda Rapid.
Автоновости дня 05:09
Здоровье

По Абакану проедет «Рейс здоровья»

Сегодня, 29 октября, по Абакану (Хакасия) проедет «Рейс здоровья».
ИА Хакасия вчера в 03:38
Кино

Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»

Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
Комсомольская правда 07:00
Энергетика

«Газпром» закончил заполнение газопровода «Сила Сибири»

Аргументы и Факты вчера в 07:25
Авто

Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения

Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Российская газета вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Директор Наргиз прокомментировала «пьяный» концерт певицы в Уссурийске

Волга-Каспий 07:32
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Экономика

«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

Для сравнения: выручка конкурента — X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") — в сопоставимый период выросла на 12,8%, до 420,7 млрд руб. "В августе мы видели не очень хорошие результаты продаж из-за плохой погоды, в сентябре ситуация улучшилась, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на итог всего квартала", — пояснил РБК гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
РБК вчера в 03:06
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош на борту «Аэрофлота»

Вести.Ru 07:43
Общество

За год у россиян украли около 1,5 млрд рублей через интернет-банкинг

Большая часть суммы ущерба от кибермошенничества за 2018 год приходится на похищенные у россиян суммы с использованием интернет-банкинга.
Право.ру 07:40
Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Газета.Ru 06:51
Технологии

Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp

Компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group, обвинив ее в использовании приложения WhatsApp для слежки.
ТАСС вчера в 18:10
Армия и оружие

Осло переживает из-за российских подлодок в Норвежском море

Утро.ru 04:52
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Политика

Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
РИА Новости 05:48
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк выявили ген долголетия

Хотя недавно появилась небольшая надежда, так как в ДНК артистки выявили ген долголетия, сообщает издание «КП».
Bimru.ru 05:37
Общество

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
РИА Новости 07:38
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Авто

Объявлены российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen

Российская газета 06:35
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное