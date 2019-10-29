Армия и оружие
Вести.RuТурция заявила о готовности расширить зону безопасности в Сирии
Зона безопасности на границе Турции и Сирии может быть расширена, если это потребуется, заявил Реджеп Эрдоган. Также президент рассказал, что совместное патрулирование российских и турецких военных начнется с 1 ноября, пишет агентство "Интерфакс".
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«Экономический кризис, политические вызовы — основные факторы наступления Эрдогана в Сирии»
Московский Комсомолец Турциявчера в 11:02
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
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Медведев поручил силовикам придумать, как защитить бизнес от них самих
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RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
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Шюррле может завершить карьеру в конце сезона
Немецкий хавбек московского «Спартака» Андре Шюррле поделился планами относительной своей дальнейшей карьеры.
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Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
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Компания Skoda из-за неработающей системы ЭРА-ГЛОНАСС отзывает в России 718 автомобилей Skoda Rapid.
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По Абакану проедет «Рейс здоровья»
Сегодня, 29 октября, по Абакану (Хакасия) проедет «Рейс здоровья».
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Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»
Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
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Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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Известия 06:50
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В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Для сравнения: выручка конкурента — X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") — в сопоставимый период выросла на 12,8%, до 420,7 млрд руб. "В августе мы видели не очень хорошие результаты продаж из-за плохой погоды, в сентябре ситуация улучшилась, но этого было недостаточно, чтобы повлиять на итог всего квартала", — пояснил РБК гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.
РБК вчера в 03:06
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За год у россиян украли около 1,5 млрд рублей через интернет-банкинг
Большая часть суммы ущерба от кибермошенничества за 2018 год приходится на похищенные у россиян суммы с использованием интернет-банкинга.
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ТАСС вчера в 18:10
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Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
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Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
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Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.
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У Анастасии Заворотнюк выявили ген долголетия
Хотя недавно появилась небольшая надежда, так как в ДНК артистки выявили ген долголетия, сообщает издание «КП».
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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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Объявлены российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen
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