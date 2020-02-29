Армия и оружие
Национальная служба новостейТурция заявила о ликвидации 56 сирийских военных
В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства.
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Минобороны Турции сообщило о ликвидации более 300 сирийских военных
Rambler News Serviceвчера в 05:47
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