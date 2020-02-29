Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейТурция заявила о ликвидации 56 сирийских военных

В Минобороны Турции заявили, что турецкие военные ликвидировали 56 служащих армии сирийского правительства.
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Минобороны Турции сообщило о ликвидации более 300 сирийских военных

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Национальная служба новостейвчера в 16:55

Турция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных

Московский Комсомолецвчера в 16:33
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 02:38, Ашберн
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Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Армия и оружие

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Едва Эрдоган упомянул о возможности своей встречи с Путиным в Стамбуле в начале марта, как президента Турции сразу «поставил на место» кремлевский глашатай Песков: ничего не знаем, никакой такой поездки ВВП на берега пролива Босфор не планируется.
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Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

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Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
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