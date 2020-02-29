Армия и оружие
Московский КомсомолецТурция заявила о ликвидации почти 60 сирийских военных
Отмечается, что помимо сирийских военных было уничтожено восемь танков, пять гаубиц, четыре БТР и две ракетные установки войск Сирии. Кроме того, в турецком минобороны сообщили о гибели одного турецкого военнослужащего в результате сирийского артобстрела, еще два человека были ранены.
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