Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция снова нанесла удар по сирийской армии

Турецкие силы снова нанесли удар по сирийской армии. По информации Twitter-аккаунта агентства Anadolu, «нейтрализован» 51 солдат. Кроме того, сообщается об уничтожении зенитной установки, склада боеприпасов и захвате танка.
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Турция заявила о «нейтрализации» более 50 сирийских военных в Идлибе

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Турция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 13:56, Ашберн
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