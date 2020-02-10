Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuТурция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного

Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
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