Армия и оружие
Газета.RuТурция заявила о нейтрализации 51 сирийского военного
Министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 51 сирийского военного в ходе ответных операций в Идлибе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
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Теннис
Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме
В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Происшествия
ЕСПЧ присудил матерям подорвавшихся в Чите мальчиков по 40 тысяч евро
Матерям двоих мальчиков Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил по 40 тысяч евро (около 2,7 млн рублей).
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Футбол
Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
«Блауграна» сообщила, что ее форвард Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев из рядов сине-гранатовых.
Здоровье
Онколог сообщил о простом способе снизить риск заболевания раком
Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самый простой способ снизить вероятность развития рака.
Шоу-бизнес
Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон
Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
Здоровье
ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве
Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Политика
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Авто
Компания BMW рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания BMW «разбавит» российский рынок целым рядом интересных новинок.
Общество
Представитель Брюна назвала сообщения СМИ о мошенничестве глупостью
Представитель главного внештатного нарколога Минздрава России Евгения Брюна отказалась комментировать сообщения СМИ о якобы причастности Брюна к делу о мошенничестве в связи с введением нового порядка медосвидетельствования для водителей.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Футбол
Воспитавшая Головина школа не получила деньги с трансфера игрока
Школе в Кемеровской области, которая воспитала футболиста Александра Головина, не отправили деньги за трансфер игрока в «Монако».
Футбол
Вальдано: «Никто не повлиял на мировой футбол больше, чем Гвардиола»
Бывший форвард "Реала" Хорхе Вальдано высказался о влиянии наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы на футбол.
Гаджеты
Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России
Единоборства
Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Экономика
ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка
Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Мантуров заявил об отправленных в Китай 2 млн медицинских масок
Россия поставила Китаю 2 млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи для борьбы с эпидемией коронавируса.