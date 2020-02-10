Армия и оружие
РИА НовостиТурция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе. Помимо этого, уничтожены один склад с оружием, зенитная установка, два танка и один танк захвачен, добавили в ведомстве. Накануне Анкара сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военнослужащего.
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Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Здоровье
Названы полезные для слизистой оболочки кишечника продукты
Врачи определили продукты, способные улучшить общее состояние здоровья и восстановить слизистую оболочку кишечника.
Происшествия
Удар молнии в пассажирский самолет в Британии попал на видео
Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором запечатлено попадание молнии в пассажирский самолет в небе над Великобританией.
Спорт
Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда
Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Здоровье
ФАС помешала попыткам обогатиться на коронавирусе в Москве
Нарушителям выдали предупреждение о необходимости немедленного прекращения распространения недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса любыми способами, а также в целом недопущения предложения пациентам получать какие-либо медицинские услуги с помощью упоминания коронавируса.
Общество
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Шоу-бизнес
Стилист Пугачевой назвал молодую жену Петросяна «ходячим чучелом»
Известный стилист Джордж Ровалс, сотрудничавший со многими селебрити, вынес «модный приговор» новой жене юмориста Евгения Петросяна — 30-летней Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Армия и оружие
На Донбассе жестоко избиты военные ВСУ
Экономика
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Политика
США не исключают «серьёзных переговоров» с Россией по ядерному оружию
«США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идёт в комбинации с инвестициями президента в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьёзного разговора о сокращении запасов ядерного оружия в ближайшие месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
Хоккей
Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
Дальше первого раунда команда не проходила.
Наука
Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха
Политика
Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США
Американский бизнесмен Эндрю Янг, намеревавшийся учувствовать в главной предвыборной гонке этого года, отказался от своих планов.
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Экономика
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Хоккей
Бучневич сделал 21-й ассист в матче «Виннипег» — «Рейнджерс»
В Виннипеге (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».