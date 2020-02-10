Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе

В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе. Помимо этого, уничтожены один склад с оружием, зенитная установка, два танка и один танк захвачен, добавили в ведомстве. Накануне Анкара сообщила о "нейтрализации" 101 сирийского военнослужащего.
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