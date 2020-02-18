Армия и оружие
РБКТурция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Гаджеты
Компания LG представила сразу три новых смартфона
Культура
Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»
Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Армия и оружие
«Ударили в стык двух бригад»: украинская версия боя в Донбассе
Согласно официальной информации Киева, сегодняшний бой продлился около пяти часов.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Политика
США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу
США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Единоборства
Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Происшествия
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом среди россиян
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама, она будет госпитализирована, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Японии.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Политика
Кудрин объяснил приход во власть «питерской» команды Собчака
«Приход Путина сам по себе уже свидетельствует о конкурентоспособности этой команды», — отметил он.
Гаджеты
VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD
Ранее на рынке процессоров было три игрока: Intel, AMD и VIA, но последняя уже 15 лет как не представляла новых CPU.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Гаджеты
Emperion якобы готовит смартфон Nebulus на полноценной Windows 10
Британская компания Emperion утверждает, что готовит смартфон с полноценной Windows 10 на базе процессора ARM.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Авто
Обновленный Dacia Sandero Stepway замечен на тестах
Sandero Stepway в отличие от обычного хэтчбека получил увеличенный дорожный просвет, крупные рейлинги на крыше.
Общество
Американские бойскауты просят защитить их от банкротства
Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Культура
МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу
Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
Экономика
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг
Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Музыка
Новосибирская школьница перепела группу «Ленинград» на столичном шоу
Несмотря на успешное выступление, многих смутил выбор песни: девочка перепела группировку «Ленинград» Сергея Шнурова.