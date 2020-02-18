Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

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