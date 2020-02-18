Армия и оружие
РБКТурция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.
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Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Армия и оружие
Турецкие F-35 могут отдать Сингапуру
Американские истребители F-35 Lightning II отвечают нашим стремлениям приобрести самолеты пятого поколения, заявил глава ВВС Сингапура генерал-майор Келвин Хонг по итогам прошедшего в столице острова авиашоу, где F-35B продемонстрировал эффектный трюк с зависанием в воздухе.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
Делегация «Оппозиционной платформы» приедет в Москву на парад Победы
Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд
В декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Гаджеты
Microsoft пришлось отозвать проблемное обновление Windows 10
Компании Microsoft пришлось провести отзыв проблемного пакета обновления для Windows 10.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004
Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
Здоровье
В китайском Ухане главврач госпиталя умер от коронавируса
В Китае скончался 51-летний врач Лю Чжимин, который работал главным врачом госпиталя «Учан» в городе Ухань.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Общество
На показе Burberry Ирина Шейк выглядела полной и недовольной
Черный капор акцентировал внимание на лице Шейк, которое выглядело так, словно она чем-то недовольна.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Авто
КамАЗ показал новый беспилотный грузовик «Челнок»
Новинка под названием «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Кино
Павел Прилучный похудеет до 39 кг ради роли в фильме
Как сообщает ToDay News Ufa, актер должен похудеть до 39 килограммов. Павел уверяет, что похудение – это тяжелое испытание.
Армия и оружие
Созданный в Воронеже Ил-112В совершит второй полет в апреле
В апреле текущего года второй полет совершит новейший военно-транспортный самолет Ил-112В.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Армия и оружие
ЛНР перешла в наступление в Донбассе
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
Происшествия
В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина
Около здания ФСБ на Лубянской площади в Москве был задержан активист Константин Фокин. Об этом он сам сообщил «МБХ медиа».
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.
Наука
Греф назвал большой вызов для «всех старых компаний»
Развитие высоких технологий привело к изменениям в бизнес-моделях, а уберизация экономики (неологизм от американской компании Uber, означающий замену посредников цифровыми платформами — РБК) становится «большим вызовом» для компаний, давно существующих на рынке.
Технологии
В России создадут ракету для бюджетных запусков
Создать готовую версию ракеты планируется к 2025 году. Проект обойдется примерно в 2,5 млрд рублей.