Армия и оружие
РБКТурция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.
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Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
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Названы самые популярные подарки на 23 Февраля
Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
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Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Английский "Ливерпуль" уступил мадридскому "Атлетико" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Армия и оружие
В ЦПВС заявили о применении переданного США оружия боевиками в Сирии
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
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Рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Общество
В марте могут быть достаточно сильные морозы
Как пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в марте могут быть достаточно сильные морозы.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов утонул в Австралии
Российский композитор Андрей Иванов, известный как один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтреков к фильмам и телесериалам, погиб в Австралии.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Футбол
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Минском» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Минском" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Политика
В бундестаге выступили против развёртывания войск на границе с Россией
"Положить конец" поддержке учений Депутаты бундестага от Левой партии убеждены, что размещение войск в рамках DEFENDER-Europe 20 наносит вред системе коллективной безопасности в Европе, нарушает дух основополагающего акта Россия — НАТО, а также противоречит всем усилиям по ослаблению напряжённости и формированию доверия.
Экономика
«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала более 2500 взрывов в ЛНР за сутки
Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.
Армия и оружие
Постпред Украины в ООН: «Оккупационные силы на Донбассе затмевают размеры многих европейских армий»
Выступая на заседании Совбеза ООН, г-н Кислица заявил: Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наёмниками в таком объеме, что они теперь затмевают размеры многих европейских армий.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Армия и оружие
Неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу в небе над Европой
К самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу в небе над Европой приблизился неизвестный беспилотник.
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