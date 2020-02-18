Армия и оружие
РБКТурция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.
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Авто
Новый Kia Sorento представлен официально
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Происшествия
ФСБ задержала планировавших теракты в Керчи подростков
ФСБ предотвратила теракты в образовательных учреждениях Керчи — двое подростков планировали совершить нападения с использованием самодельных бомб.
Гаджеты
На AliExpress появились подделки смартфонов Samsung и Huawei
На торговой онлайн-площадке AliExpress появились подделки под смартфоны Samsung и Huawei, об этом сообщают источники из КНР.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк зажгла на вечеринке после показа Burberry
После показа Burberry, который состоялся в рамках Недели моды в Лондоне, знаменитые модели, отработав на шоу, устроили себе заслуженный отдых.
Армия и оружие
Китайские журналисты оценили шансы России в войне с США
Китайский журналист Чжугэ Сяочэ из издания Sina, оценил шансы российской армии против противников из США и заявил о том, что исход противостояния может решить как ядерное оружие России, так и ее обширные территории.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Фигурное катание
В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь
Политика
В ООН отложили сессию из-за невыдачи главе делегации России визы США
«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на десять дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности России в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе организации, который приводит ТАСС.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Здоровье
Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Группа медиков, возглавляемая Чарльзом Хеннекенсом, который первым обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дала рекомендации по применению этого препарата.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания.
Футбол
Холанд выйдет в стартовом составе «Боруссии» на матч с «ПСЖ»
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд сыграет с первых минут в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Футбол
«Барселона» платит за поддержку Бартомеу в социальных сетях
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Армия и оружие
В НАТО заявили о подрыве Минских соглашений в Донбассе
Ситуация в Донбассе подрывает условия Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в регионе.
Авто
Названы самые популярные китайские автомобили на рынке РФ
Политика
В Крыму оценили нанесенный Украиной ущерб в сотни миллиардов долларов
Константинов отметил, что подсчет ущерба коснется нескольких основных периодов, это нахождение Крыма в составе Украины после развала СССР (слабое финансирование полуострова и падение уровня экономического развития Крыма), а также современный период Крыма в составе России с 2014 года.
Общество
Гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить обладатели 135 профессий
Минтруд РФ утвердил расширенный перечень профессий, обладатели которых могут рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Шоу-бизнес
Катя Лель продемонстрировала фото на отдыхе с 65-летним мужем
В последнее время Лель стала все чаще выкладывать совместные фотографии с супругом в своем аккаунте Instagram.
Политика
«Роснефть» отреагировала на введенные США против своей «дочки» санкции
В компании напоминают, что "Роснефть" являлась крупным инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций со стороны США, и настаивают, что не нарушают установленные США незаконные ограничения, что неоднократно признавалось американским регулятором.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Единоборства
Емельяненко и Кадыров показали видео перед боксерским поединком
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видеоролик с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадырова, рассказав, что собирается с ним побоксировать.
Политика
Небензя: многие украинские чиновники саботируют соглашения по Донбассу
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что многие украинские чиновники настроены саботировать выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе.