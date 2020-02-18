Армия и оружие
РБКТурция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.
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Армия и оружие
В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
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Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Экономика
Пенсионеров заставят перейти на карты МИР
С начала июля этого года, 1 числа, Пенсионный фонд РФ в обязательном порядке заставит всех нынешних пенсионеров перевести свои пенсионные отчисления на карты банков, выпущенных на базе платёжной системы МИР.