Армия и оружие

РБКРБКТурция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов». Об этом заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, передает Haberturk.
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Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

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