России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. "Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе", — цитирует его телеканал NTV.

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

Финансы Курс доллара поднялся выше 74 рублей Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.

Наука Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.

Политика Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.

Общество В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.

Финансы Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

Происшествия Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Общество Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Общество Ростуризм рекомендовал операторам аннулировать туры в Индию Ростуризм рекомендовал российским туроператорам аннулировать туры в Индию в связи с тем, что правительство этой страны распорядилось прекратить действие выданных ранее виз (в том числе туристических) в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Энергетика Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25 Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене намного ниже стоимости российского сырья, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Гаджеты Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.

Общество Штрафы для водителей могут остаться прежними По словам Новака, планируется оставить штрафы такими, какими они существуют на данный момент в нынешней редакции Главы 12 российского КоАП.