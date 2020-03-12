Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. "Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе", — цитирует его телеканал NTV.
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