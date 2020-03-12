Армия и оружие
РИА НовостиРоссия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. "Присутствие наших военных в Идлибе продолжается, речи не идет об их выводе", — цитирует его телеканал NTV.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр обороны Турции заявил о достижении общего согласия с российской военной делегацией
Московский Комсомолец Турция04:42
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 05:22, Ашберн
Авто
McLaren выпустит специальную версию Elva M1A
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Наука
Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений
Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Общество
В России зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса у граждан Российской Федерации: шесть в Москве и два в Московской области.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Происшествия
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.
Происшествия
Через несколько часов после суда Вайнштейн попал в больницу
Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу с жалобами на боли в груди.
Происшествия
ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупнейший арсенал с боеприпасами у подпольных торговцев оружием.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 12 марта повысился на 0.37%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 12 марта повысился на 0.37% (+0.0042) до $1.1299 с $1.1257 предыдущего закрытия.
Политика
Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию
Депутаты Законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина не пришла на юбилей матери
Российская актриса театра и кино, ведущая Мария Голубкина не пришла на юбилей матери.
Общество
Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой
Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам аннулировать туры в Индию
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам аннулировать туры в Индию в связи с тем, что правительство этой страны распорядилось прекратить действие выданных ранее виз (в том числе туристических) в рамках мер по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене намного ниже стоимости российского сырья, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Представлен будущий хит продаж Redmi Note 9 Pro Компания Redmi только что официально анонсировала бюджетный флагман линейки Redmi Note, который, как и ожидалось, получил название Redmi Note 9 Pro Max.
Общество
Штрафы для водителей могут остаться прежними
По словам Новака, планируется оставить штрафы такими, какими они существуют на данный момент в нынешней редакции Главы 12 российского КоАП.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.