Армия и оружие
Lenta.ruПоявилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
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В Турции заявили об уничтожении российского ЗРК «Панцирь-1С» на базе в Ливии
Актуальные Новости17 мая в 00:37
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 12:18, Ашберн
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
РИА Новости 11:27
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $36 за баррель
Нефть марки Brent торгуется на уровне $35,8 за баррель, следует из данных биржи ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Политика
Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести личные консультации с российским коллегой Владимиром Путиным для прекращения войны в Донбассе.
Росбалт 07:42
Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Политика
Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану
«Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля.
RT на русском 11:22
Авто
У российских дилеров появилась новая Skoda Rapid
ГЛАС.RU 09:43
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 18 мая в 10:30
Здоровье
В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России
Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
РБК 09:27
Футбол
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Газета.Ru 06:52
Армия и оружие
Шойгу пообещал провести военно-морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота (ВМФ), в нем примут участие 46 кораблей и подлодок.
РБК 11:00
Армия и оружие
На китайском полигоне заметили необычный танк
На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.
Lenta.ru 08:48
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 13:40
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-35
Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество
Голикова рассказала о сроках решения по ЕГЭ
Вопрос о проведении ЕГЭ для выпускников школ разрешится в ближайшее время.
iReactor 04:34
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Происшествия
СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе
Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39