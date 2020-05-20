Общество Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. 239

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,6K

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 828

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм. 5,4K

Политика Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности провести личные консультации с российским коллегой Владимиром Путиным для прекращения войны в Донбассе. 18

Политика Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану «Правительству России обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в перечне поручений Путина, опубликованных на сайте Кремля. 10

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 128

Здоровье В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей. 31

Армия и оружие На китайском полигоне заметили необычный танк На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59.

Армия и оружие ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 976

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.