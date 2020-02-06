Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvТурция заявляет о «нейтрализации» более 20 сирийских военных в Идлибе

"Нейтрализация" сирийских началась как ответ на гибель турецкого военного 5 марта. Накануне в Идлибе в ночь с 4 на 5 марта из-за обстрела якобы со стороны сирийцев погибли два турецких солдата. В ответ в 16:00 по местному времени 5 марта Турция открыла огонь по военным САР.
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Турецкие военные «нейтрализовали» свыше 20 сирийских солдат в Идлибе

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KM.ru04 марта в 07:04
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В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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