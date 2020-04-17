Путешествия

МонаВистаМонаВистаТурецкая Анталья примет иностранных туристов не раньше августа

Самая популярная у туристов провинция Турции - Анталья, сможет принять иностранных гостей раньше августа. Об этом сообщает турецкая газета Haberler.
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