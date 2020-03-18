Коронавирус
Soccer.ruТурецкая Супер-Лига приостановлена из-за коронавируса
Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу объявил, что чемпионат по футболу приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Европе лишь в Беларуси и Турции не приостановили футбольные чемпионаты из-за коронавируса
КП - Беларусьвчера в 09:05
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Общество
Всех приезжающих в Россию из-за границы отправят на карантин
Напомним, в России пока было подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Ритейлеры договорились временно не штрафовать за недопоставку товаров
Крупные российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети — ред.) на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 приняли решение временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.
Футбол
Коутиньо может перейти в «Челси»
Лондон, 18 марта 2020, 17:50 — REGNUM Согласно сообщениям Sport. es, бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в лондонский «Челси» этим летом.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться
Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Общество
Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта
Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
Здоровье
На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Футбол
Сергей Семак: «„Зенит“ выступает за доигровку чемпионата России»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как будут определять чемпиона России из-за приостановки турнира.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Армия и оружие
Северный флот России проведет испытание гиперзвукового оружия
Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшее время подводные лодки стратегического объединения планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.
Шоу-бизнес
Идрис Эльба заразился коронавирусом
Финансы
ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке
Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
Единоборства
UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Общество
Из 12 заболевших большинство вернулось из европейских стран
Детей среди заболевших нет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Армия и оружие
Армия в Германии готовится к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом
Берлин, 19 марта 2020, 17:44 — REGNUM Необходимую помощь в борьбе с коронавирусом выразил готовность оказать бундесвер в Германии.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
Общество
Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19
Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Наука
Раскрыта настоящая природа коронавируса
Гаджеты
Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?
Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Общество
Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом в Донецкой области
За минувшие сутки на территории Украины было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Единоборства
Боксер Усик попросил называть его русским именем, а не украинским
Космос