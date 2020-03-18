Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruТурецкая Супер-Лига приостановлена из-за коронавируса

Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу объявил, что чемпионат по футболу приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
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Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат10:33

В Турции из-за коронавируса приостановлены футбольные, баскетбольные и волейбольные чемпионаты

Sport24.ru10:56

Все турниры по футболу, волейболу и баскетболу в Турции приостановлены

РИА Новости10:44

Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса

Спорт-Экспресс10:23

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Sports.ru10:54

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Советский спорт10:50

Чемпионат Турции приостановлен на три недели из-за угрозы коронавируса

Metaratings09:45
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн

В Европе лишь в Беларуси и Турции не приостановили футбольные чемпионаты из-за коронавируса

КП - Беларусьвчера в 09:05
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться

Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Общество

Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта

Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
RT на русском 16:40
Здоровье

На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
РИА Новости 14:34
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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус 01:05
Футбол

Сергей Семак: «„Зенит“ выступает за доигровку чемпионата России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как будут определять чемпиона России из-за приостановки турнира.
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Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
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Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшее время подводные лодки стратегического объединения планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.
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Идрис Эльба заразился коронавирусом

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ЦБ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Центробанк приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 19 марта, сообщает ТАСС.
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UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона

По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
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Из 12 заболевших большинство вернулось из европейских стран

Детей среди заболевших нет, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Армия в Германии готовится к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом

Берлин, 19 марта 2020, 17:44 — REGNUM Необходимую помощь в борьбе с коронавирусом выразил готовность оказать бундесвер в Германии.
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Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США

Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
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Банки предупредили об опасности банкоматов-ресайклеров из-за COVID-19

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут представлять опасность в связи с распространением коронавируса.
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Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Раскрыта настоящая природа коронавируса

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Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

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Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
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Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом в Донецкой области

За минувшие сутки на территории Украины было зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
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Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья

Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
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Боксер Усик попросил называть его русским именем, а не украинским

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С дикой скоростью. Движение загадочного объекта к Земле сняли на видео

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