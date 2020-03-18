Министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу объявил, что чемпионат по футболу приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет самоизолироваться Как стало известно rusfact.com, в ведомстве рекомендуют гражданам старше 60 лет существенно уменьшить походы по магазинам, банкам, центрам госсуслуг и меньше ездить в общественном транспорте.

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Армия и оружие Северный флот России проведет испытание гиперзвукового оружия Командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что в ближайшее время подводные лодки стратегического объединения планируют приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.

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Политика Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.