Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruЧемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

По последним данным, всего коронавирусом заражено более 200 тысяч человек более чем в 140 странах. В Турции зафиксирован 191 случай и два летальных исхода. Единственным европейским чемпионатом, где продолжаются матчи, остается Высшая лига Белоруссии.
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Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Чемпионатвчера в 10:33

В Турции из-за коронавируса приостановлены футбольные, баскетбольные и волейбольные чемпионаты

Sport24.ruвчера в 10:56

Все турниры по футболу, волейболу и баскетболу в Турции приостановлены

РИА Новостивчера в 10:44

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Sports.ruвчера в 10:54

Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 10:23

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Советский спортвчера в 10:50

Чемпионат Турции приостановлен на три недели из-за угрозы коронавируса

Metaratingsвчера в 09:45
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 16:56
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб

Московский Комсомолец вчера в 06:43
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
ТАСС 00:32
Культура

Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает виртуальные музейные залы

Архив записей состоявшихся концертов и лекций можно посмотреть на you-tube канале ВСМЗ. Там же будет размещен и абсолютно новый контент .
ГТРК Владимир 00:34
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru вчера в 05:56
Армия и оружие

Космические силы США получили первое оружие

Piter.tv вчера в 04:04
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

РБК вчера в 15:38
Политика

Племянник Путина планирует создать партию

Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса.
Газета.Ru 02:34
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Кино

Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:32
Общество

Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае

Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Аргументы и Факты - Ставрополь вчера в 09:45
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings вчера в 16:38
Авто

Авторынок в России может упасть более чем на 30%

Пессимистичный же прогноз, основанный на цене барреля в $30, приведет к тому, что за год авторынок потеряет в объеме 34%, своих покупателей найдут только 1,08 млн новых легковых автомобилей.
Инвест-Форсайт вчера в 06:23
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Общество

Эффективность антисептиков против коронавируса оценили в Роскачестве

Эксперты Роскачества уверяют, что тщательное мытье рук с мылом эффективнее и дешевле.
ГТРК Владимир 02:32
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Политика

МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
BFM.ru вчера в 12:18
Наука

У коронавируса обнаружили слабое место

Evo-rus.com вчера в 01:22
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Общество

Россияне призывают власти ввести ипотечные каникулы из-за коронавируса

Автор петиции, Марат Смирнов из Санкт-Петербурга, пишет, что осознанная и добровольная самоизоляция – это лучший способ борьбы с пандемией, однако миллионы россиян не могут себе этого позволить, так как ежемесячно вынуждены оплачивать кредиты по ипотеке.
Эхо Москвы 02:31
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ вчера в 23:12
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Srnsk 01:03
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Музыка

Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
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