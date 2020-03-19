Коронавирус
ODDS.ruЧемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
По последним данным, всего коронавирусом заражено более 200 тысяч человек более чем в 140 странах. В Турции зафиксирован 191 случай и два летальных исхода. Единственным европейским чемпионатом, где продолжаются матчи, остается Высшая лига Белоруссии.
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Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 10:23
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Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТЦ из-за вируса
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в сообщении.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Культура
Владимиро-Суздальский музей-заповедник открывает виртуальные музейные залы
Архив записей состоявшихся концертов и лекций можно посмотреть на you-tube канале ВСМЗ. Там же будет размещен и абсолютно новый контент .
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Армия и оружие
Космические силы США получили первое оружие
Политика
Племянник Путина планирует создать партию
Сын двоюродного брата президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин, сообщил, что планирует создать партию на базе движения "Люди дела", объединяющего представителей бизнеса.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Общество
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Авто
Авторынок в России может упасть более чем на 30%
Пессимистичный же прогноз, основанный на цене барреля в $30, приведет к тому, что за год авторынок потеряет в объеме 34%, своих покупателей найдут только 1,08 млн новых легковых автомобилей.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине
В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Общество
Эффективность антисептиков против коронавируса оценили в Роскачестве
Эксперты Роскачества уверяют, что тщательное мытье рук с мылом эффективнее и дешевле.
Политика
На Украине заявили о вероятной гибели страны
"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Политика
МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму
Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Происшествия
Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве
Общество
Россияне призывают власти ввести ипотечные каникулы из-за коронавируса
Автор петиции, Марат Смирнов из Санкт-Петербурга, пишет, что осознанная и добровольная самоизоляция – это лучший способ борьбы с пандемией, однако миллионы россиян не могут себе этого позволить, так как ежемесячно вынуждены оплачивать кредиты по ипотеке.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Космос
Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли
Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь
Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Музыка
Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big
Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».