Журналист Чарльз Листер в своем Твиттер сообщил, что турецкая армия пошла в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Он рассказал, что операция проводится в населенном пункте Найраб.

Турецкая армия начала наступление в Идлибе

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