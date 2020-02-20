Армия и оружие

Военное делоВоенное делоТурецкая армия начала наступление в Идлибе

Журналист Чарльз Листер в своем Твиттер сообщил, что турецкая армия пошла в наступление на позиции сирийской армии в провинции Идлиб. Он рассказал, что операция проводится в населенном пункте Найраб.
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