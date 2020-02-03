Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных. Сирийская сторона пока не подтверждает этой информации.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Армия и оружие Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки "Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Единоборства Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.

Общество Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган» Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".

Фигурное катание Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.

Шоу-бизнес Шоу Собчак появится на «Первом канале» «Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Политика Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

Общество Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».