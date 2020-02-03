Армия и оружие
REGNUMТурецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных. Сирийская сторона пока не подтверждает этой информации.
Читать в источнике
Оценить613
Подробнее о событии
Показать все источники
«Столкнуть Турцию и Россию в Сирии», - мнение турецких экспертов о цели обстрела турецких военных в Идлибе
Московский Комсомолец Турция02:41
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Политика
Трамп одержал уверенную победу на партсобраниях республиканцев в Айове
Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу на состоявшихся в понедельник в Айове партсобраниях республиканцев.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Гаджеты
Представлен доступный смартфон Poco X2
Здоровье
Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса
Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Армия и оружие
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Единоборства
Фёдор Емельяненко хочет реванш с Райаном Бейдером
Русский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко заявил о желании провести реванш с действующим чемпионом в двух весовых категориях Райаном Бейдером.
Общество
Врач-диетолог назвала продукты, которые губят иммунитет
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вредят иммунитету. Самым вредным продуктом специалист считает сахар.
Технологии
Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок
Эксперты Роскачества оценили 17 новых моделей колонок, в том числе «умных», и дали советы, как выбрать гаджет.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Общество
Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
Киберспорт
Blizzard вернула недовольным игрокам деньги, потраченные на Reforged
Компания Blizzard Entertainment начала возврат средств игрокам, недовольным приобретением игры Warcraft III: Reforged.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Общество
Мишустин предложил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести на другие даты Российский инвестиционный форум.
Игры
Появились новые сведения о старте продаж Sony PlayStation 5
Анонс PlayStation 5 пройдет в рамках мероприятия под названием PlayStation Meeting 15 февраля.
Фигурное катание
Алина Загитова упала на ледовом шоу Ирины Слуцкой
Алина Загитова не устояла на коньках и упала во время выступления на ледовом шоу Ирины Слуцкой. Инцидент произошел в Доброграде.
Армия и оружие
Польша закупила американские истребители F-35
Польша подписала контракт на покупку у Соединенных штатов Америки 32 истребителей F-35.
Здоровье
Кардиолог перечислил новые лекарства для борьбы с инфарктом
Как сообщает ToDay News Ufa, кардиолог назвал 2 новых препарата для поддержания сердечно-сосудистой системы.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Политика
Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым
В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии
По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Общество
Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории
Общество
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области превысила эпидпорог
По Самарской области порог заболеваемости превышен на 0,9%, в том числе среди детей от 7 до 14 лет — на 35,3%. Симптомы гриппа и ОРВИ — высокая температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах.
Здоровье
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.