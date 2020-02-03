Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruТурция заявила о гибели 76 сирийских солдат

Турция обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает NTV. «76 боевиков режима [президента Сирии Башара Асада] были нейтрализованы», — заявил он.
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Турция сообщила о ликвидации 76 сирийских военных в Идлибе

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель.
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