Армия и оружие
Lenta.ruТурция заявила о гибели 76 сирийских солдат
Турция обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает NTV. «76 боевиков режима [президента Сирии Башара Асада] были нейтрализованы», — заявил он.
Читать в источнике
Оценить328
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество
После Brexit: «Мы не потерпим людей, не говорящих по-английски»
Выход Великобритании из ЕС привел к проявлению ксенофобских настроений на Туманном Альбионе.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Манукян получил травму в матче с «Магниткой»
Нападающий «Авангарда» Артем Манукян не доиграл до конца матч чемпионата КХЛ против «Магнитки» (1:2 ОТ).
Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Политика
Эксперты оценили турне Помпео по странам бывшего СССР
3 февраля госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, а также встретился с главами МИД Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в рамках формата "С5+1".
Политика
В Айове начались собрания партактива
Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Пенсионеры получат надбавку к пенсии с 1 февраля
Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов пообещал рост пенсий на 18% к 2022 году.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 покажут 7 февраля и выпустят через неделю
Уже 7 февраля состоится официальный анонс Xiaomi Mi 10, однако, судя по тому, что онлайновая пресс-конференция состоится позже, первый анонс будет формальным.
Общество
Айсен Николаев подписал указ о земском учителе в Якутии
Своим указом Айсен Николаев утвердил Положение о конкурсном отборе и Положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителям, также Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Здоровье
Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян
Если человек пьет по одному бокала вина в день – это еще не делает его алкоголиком.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Происшествия
Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине
В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Общество
Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов
Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.
Здоровье
В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа
В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Политика
В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая, ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $54
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель.
Политика