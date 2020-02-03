Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиТурецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
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